La formation Tudor Pro Cycling Team s’est attachée les services de Marc Hirschi, qui vient de remporter la Clasica San Sebastian.

L’équipe Tudor Pro Cycling Team a de grandes ambitions pour le futur et le prouve avec l’arrivée de Marc Hirschi pour les trois prochaines saisons. Révélation de la saison 2020 sous les couleurs de la Sunweb, le Suisse avait rejoint la formation UAE Team Emirates dès l’année suivante. Après deux saisons plutôt décevantes, le Suisse est de retour à son meilleur niveau depuis 2023. Cette année, il vient notamment de remporter le Czech Tour, mais aussi la Clasica San Sebastian devant Julian Alaphilippe au sprint.

Sali zämä!🇨🇭

Join us in welcoming Swiss Riders @MarcHirschi and @fabianlienhard who will be wearing the @tudorprocycling shield from the 1st of January 2025 onwards.🛡️

Read the news: https://t.co/syv3CTh7rz pic.twitter.com/fTOIbS9uWZ

— Tudor Pro Cycling Team (@TudorProCycling) August 12, 2024