Victor Campenaerts (Lotto Dstny) a remporté, ce jeudi, la 18ᵉ étape du Tour de France 2024. 36 coureurs ont pris la bonne échappée du jour entre Gap et Barcelonnette. À l’avant, on retrouve notamment Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), Michael Matthews (Jayco-AlUla), Ben Healy (EF Education-EasyPost) ou encore Victor Campenaerts. Au sommet de la dernière ascension du jour, la côte des Demoiselles Coiffées, Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) passe à l’offensive. Le Polonais est rejoint par Campenaerts et Mattéo Vercher (TotalEnergies), tandis que Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) part à la faute dans la descente.

#TDF2024 | 🤕 La chute de Tobias Johannessen ! Le Norvégien est tombé dans la descente de la côte des Demoiselles Coifées et peut faire une croix sur la victoire d’étape. pic.twitter.com/akOpVZ6QI7 — francetvsport (@francetvsport) July 18, 2024

Derrière, on tente de s’organiser pour revenir, mais les trois hommes de tête collaborent parfaitement. Dans le dernier kilomètre, Vercher tente de prendre quelques longueurs, mais Kwiatkowski revient sur le Français. Dans les rues de Barcelonnette, Victor Campenaerts s’impose au sprint. Il devance Mattéo Vercher et Michał Kwiatkowski. Le Belge décroche sa première victoire sur la Grande Boucle.

#TDF2024 | 🇧🇪 Victor Campenaerts s’impose à Barcelonnette. Le Belge devance le Français Mattéo Vercher et le Polonais Michał Kwiatkowski.

Première victoire sur le Tour pour le coureur de Lotto Dstny. pic.twitter.com/0kzKplTFLt — francetvsport (@francetvsport) July 18, 2024

Le classement de la 18ᵉ étape du Tour de France 2024

Victor Campenaerts Mattéo Vercher Michał Kwiatkowski

Results powered by FirstCycling.com

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility)