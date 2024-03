Jonas Vingegaard a remporté, ce samedi, la 6ᵉ étape de Tirreno-Adriatico. Dans l’ascension finale du Monte Petrano (10,2 km à 7,9%), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) fait rouler ses hommes, avant d’attaquer. Seuls Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et le leader de la course, Jonas Vingegaard peuvent suivre l’Australien. À 6 kilomètres de l’arrivée, Vingegaard se dresse sur les pédales et fait craquer ses deux concurrents. Le Danois s’impose pour la deuxième étape consécutive devant le duo Ayuso-Hindley et conforte son maillot bleu de leader avant la dernière étape ce dimanche, promise aux sprinters. Vingegaard s’offre une sixième victoire cette saison.

🇦🇺 @JaiHindley attacked, 🇪🇸 @juann_ayuso followed, but 🇩🇰 Jonas Vingegaard is now on his own on the Monte Petrano, just like yesterday!

🔱 #TirrenoAdriatico

