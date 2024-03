Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ étape de Tirreno-Adriatico. Dans l’ascension du San Giacomo (11.9km à 6.2%), la formation Visma | Lease a Bike durcit le rythme en tête du peloton. Ben Tulette fait notamment un gros travail avant l’attaque de Jonas Vingegaard, à 29 kilomètres de l’arrivée. Personne ne parvient à suivre le rythme du Danois, qui bascule au sommet avec près d’une minute d’avance. Dans la descente puis dans les derniers kilomètres, Vingegaard creuse l’écart sur le groupe des poursuivants et s’impose en solitaire à Valle Castellana. Il devance Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), qui coupent la ligne à 1:11″. Jonas Vingegaard s’empare de la tête du classement général, 54″ devant Ayuso.

