Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché) a remporté, ce dimanche, la 9ème édition de la Famenne Ardenne Classic. Dans le dernier kilomètre, les derniers rescappés de l’échappée sont repris et Arnaud De Lie surgit l’emporter au sprint à domicile. Le Taureau de Lescheret décroche sa première victoire de la saison, remporte l’épreuve pour la troisième fois de sa carrière et se rassure quelques jours avant de disputer le Giro d’Italia. Il devance Jens Verbrugghe (NSN Development Team) et Matteo Moschetti (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team).

The Bull is back!! 📣🐂🔥 Arnaud De Lie wins Famenne Ardenne Classic! His third victory in this race and first win of 2026! pic.twitter.com/3grU9cHcFO — Eemeli (@LosBrolin) May 3, 2026

Le classement de la Famenne Ardenne Classic 2026

Arnaud De Lie Jens Verbrugghe Matteo Moschetti

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