BMC vient de dévoiler le nouveau Teammachine R Mpc, un vélo de course destiné aux cyclistes en quête de performance.

BMC vient d’annoncer le lancement de la dernière édition de son programme Masterpiece (Mpc.), le Teammachine R Mpc, un vélo de course avant-gardiste qui établit un nouveau standard en matière de vitesse, de précision et de performance. S’appuyant sur une plateforme déjà à la pointe du progrès, le traitement Masterpiece élève le Teammachine R à un niveau encore plus élevé. Le vélo de course emblématique de BMC, le Teammachine R, désormais disponible avec le traitement Mpc., est destiné aux cyclistes qui exigent plus que le meilleur de la performance.

Le programme Masterpiece est né de la volonté des ingénieurs de BMC de montrer ce qu’il est possible d’obtenir en ne lésinant sur rien. Il résulte de l’élimination de tous les compromis en matière de matériaux, de processus d’ingénierie et de fabrication. Soucieux d’une perfection absolue, un BMC Masterpiece est fabriqué par les plus grands artisans de la fibre de carbone au monde. Chaque Masterpiece est une somme de prouesses de fabrication et de technologies de pointe. C’est une œuvre d’art et le sommet de la performance.

Une machine de course ultime

Né sur les pentes des Alpes suisses, testé sur les pavés des classiques de printemps et perfectionné à travers les difficultés éprouvantes des grands tours, le Teammachine R n’est pas seulement conçu pour la course. Il est conçu pour gagner. Chaque aspect du vélo, de son cadre aérodynamique à sa trame de fibres de carbone, est conçu pour convertir chaque watt de puissance en vitesse pure et inaltérée.

Dans une quête incessante de performance, chaque forme de tube, couche de carbone et caractéristique de conception du Teammachine R ont été méticuleusement développés avec un seul objectif : atteindre un aérodynamisme inégalé sans sacrifier la performance. De la fourche Halo, innovante et immédiatement reconnaissable, au boîtier de pédalier Mariana, chaque composant est conçu pour minimiser la traînée et maximiser l’efficacité. Ces innovations, combinées à des formes horizontales plus profondes inspirées du Speedmachine, rendent le Teammachine R exceptionnellement rapide sur tous les terrains, sans compromettre le poids ou la réactivité. Toutes ces technologies et caractéristiques sont mises en valeur sur l’édition Masterpiece.

Un rêve d’ingénieur

« En tant qu’ingénieur, la précision à 100 % est essentielle. La méthode de production Mpc. nous permet d’atteindre un autre niveau de précision lorsqu’il s’agit de placer et d’aligner les fibres de carbone. Chaque brin de fibre de carbone contribue à ajuster la structure et les caractéristiques de roulage du cadre, de sorte que vous obtenez exactement le comportement de conduite et les performances que nous, les ingénieurs, avons imaginés » indique Stefan Christ, responsable de la R&D.

Un partenariat d’excellence

Le Teammachine R est né de la collaboration entre BMC et Red Bull Advanced Technologies. Elle apporte l’expertise de la Formule 1 à l’ingénierie déjà mondialement reconnue de BMC. En combinant la précision suisse et le savoir-faire aérodynamique de Red Bull, BMC a converti des simulations avancées en une machine prête pour la course qui offre une vitesse et une efficacité maximales. Tous les cadres Teammachine R et Teammachine SLR Mpc. sont disponibles dans les tailles 47, 51, 54, 56, 58 et 61cm. Disponible auprès des détaillants BMC à partir de septembre 2024.

Modèles et prix :