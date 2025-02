Cannondale vient de dévoiler le nouveau vélo gravel SuperX, taillé pour la vitesse et la performance.

Cannondale annonce, ce mardi, la renaissance de son vélo de gravel, le SuperX. Ce modèle a été entièrement repensé et redessiné pour dominer le monde des courses de gravel. Réglé et conçu pour la victoire, le SuperX est l’outil ultime pour chasser les podiums et pulvériser les records personnels, partout, du Kansas aux championnats du monde en passant par les championnats locaux. L’année dernière, son précurseur, le SuperSix EVO SE, est entré dans l’histoire lorsque Lachlan Morton a établi le temps le plus rapide jamais réalisé à l’Unbound Gravel 2024. Aujourd’hui, le SuperX passe à la vitesse supérieure. En combinant les connaissances de l’équipe professionnelle sur route, qui a fait ses preuves sur les circuits mondiaux, et des décennies d’expertise dans le domaine du gravel, le SuperX offre un tout nouveau niveau de vitesse et de performance.

Il s’agit d’une machine conçue pour permettre aux cyclistes de rester à la pointe de la révolution des courses de gravel, qui se déroulent à un rythme effréné. S’inspirant du SuperSix EVO, le SuperX associe l’aérodynamisme à un cadre ultraléger prêt à affronter les routes les plus accidentées. La construction en carbone sophistiquée du SuperX atténue les exigences imprévisibles des routes de gravier. Des zones de flexion spécialement construites dans le tube de selle, le triangle arrière et le tube supérieur fonctionnent comme un système avec la tige de selle en forme de D du vélo pour absorber les chocs et les vibrations, améliorant ainsi le contrôle et réduisant la fatigue. Sa géométrie éprouvée en course, sa direction OutFront et la rigidité finement calibrée du cadre s’associent pour offrir une maniabilité à la fois stable et précise.

Pneus allant jusqu’à 51 mm

Sur le LAB71 SuperX, les ingénieurs de Cannondale ont réussi à faire tenir tout cela dans un cadre de moins de 900 grammes (taille 56) grâce à l’utilisation d’un composite de fibres et de nano-résines encore plus avancé, doté de propriétés exceptionnelles de résistance à la traction et à la compression. Le SuperX est également doté du design Delta Steerer de Cannondale. Associé à la potence Conceal de Cannondale ou au cockpit monobloc System R-One – dont est équipé le LAB71 SuperX – le pivot Delta permet de dissimuler entièrement les passages des câbles, tout en réduisant la surface frontale de la douille de direction pour améliorer l’aérodynamisme, l’intégration et la facilité d’entretien. Il montre que ce ne sont pas seulement le poids et la vitesse qui comptent, mais aussi les capacités.

En fonction des parcours, des terrains et des conditions météorologiques, le SuperX peut accueillir des pneus allant jusqu’à 51 mm à l’avant et 48 mm à l’arrière, avec un dégagement d’au moins 4 mm de chaque côté, prêt à faire face à toutes les exigences de la journée. Grâce à la philosophie de conception de Cannondale axée sur le cycliste, Proportional Response, chaque cycliste peut expérimenter le plein potentiel du SuperX. Entièrement personnalisé par taille, avec différents profils de tubes et des couches orientées avec précision de différents types et modules de carbone, chaque cadre offre un équilibre idéal entre le poids, la rigidité et la durabilité, optimisé pour chacune des six tailles (46 à 61 cm).

La nouvelle gamme SuperX se décline en trois niveaux de spécifications en standard, ainsi qu’en une série limitée de vélos complets et de cadres LAB71. Les prix varient de 4 499 € pour le SuperX Carbon 3, jusqu’à 14 999 € pour le LAB71 SuperX.