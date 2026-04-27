Tadej Pogacar va disputer le Tour de Romandie pour la première fois de sa carrière. Voici le parcours et les favoris.

La 79ᵉ édition du Tour de Romandie 2025 a lieu du 28 avril au 3 mai. Les coureurs s’élanceront pour un prologue et cinq étapes à travers la région suisse. Créée en 1947, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) avait remporté la course devant Lenny Martinez (Bahrain Victorious) et son coéquipier Jay Vine. Cette année, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) sera au départ du Tour de Romandie pour la première fois de sa carrière et sera le grandissime favori. Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe), Lenny Martinez, Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) seront également au départ.

Le palmarès du Tour de Romandie

Le parcours du Tour de Romandie 2026

Prologue : Villars-sur-Glâne -> Villars-sur-Glâne (3.2 km)

1ère étape : Martigny -> Martigny (171.2 km)

2ème étape : Rue -> Vucherens (173.1 km)

3ème étape : Orbe -> Orbe (176.6 km)

4ème étape : Broc -> Charmey (149.6 km)

5ème étape : Lucens -> Leysin (178.2 km)

Les favoris du Tour de Romandie 2026





Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆☆





Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ☆☆☆





Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆





Oscar Onley (Ineos Grenadiers) ☆☆





Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) ☆





Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) ☆





La startlist du Tour de Romandie 2026

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Comment suivre le Tour de Romandie 2026 à la TV ?

Le Tour de Romandie 2026 sera diffusé en direct sur la Chaîne l’Équipe et sur Eurosport.