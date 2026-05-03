Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour de Romandie 2026. Dans la montée finale de Leysin, Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) attaque avec Tadej Pogacar dans la roue. Le Slovène contre mais l’Allemand s’accroche dans la roue du maillot jaune. Tadej POgacar s’impose facielement au sprint et remporte sa quatrième victoire de la semaine et le classement général de l’épreuve. Sur la ligne, il devance les Red Bull Bora-Hansgrohe, Florian Lipowitz et Primoz Roglic. Lipowitz prend la deuxième place du général devant Lenny Martinez (Bahrain Victorious), qui complète le podium final.

Tadej Pogacar remporte le 5e étape et le classement général du Tour de Romandie ! Le Slovène aura remporté 4 des 5 étapes de cette édition 2026#lequipeVELO pic.twitter.com/X2eKiTauTY — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 3, 2026

Le classement de la 5ème étape du Tour de Romandie 2026

Tadej Pogacar Florian Lipowitz Primoz Roglic

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