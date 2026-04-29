Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Romandie 2026. Dans la principale ascension du jour, la montée d’Ovronnaz (8,9km à 9,8%), Tadej Pogacar passe à l’offensive à 38 kilomètres de l’arrivée. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) est le seul à pouvoir suivre le rythme du champion du monde. Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) parvient à revenir sur la tête de course peu avant le sommet.

En bas de la descente, c’est au tour de Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) de faire la jonction. On retrouve donc un quatuor en tête de course mais ils ne sont que trois à relayer. Florian Lipowitz ne passe pas. Tadej Pogacar s’impose au sprint à Martigny et s’empare du maillot jaune de leader. Il devance Florian Lipowitz et Lenny Martinez.

Le classement de la 1ère étape du Tour de Romandie 2026
  1. Tadej Pogacar
  2. Florian Lipowitz
  3. Lenny Martinez

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Crédit : Tour de Romandie