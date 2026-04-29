Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Romandie 2026. Dans la principale ascension du jour, la montée d’Ovronnaz (8,9km à 9,8%), Tadej Pogacar passe à l’offensive à 38 kilomètres de l’arrivée. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) est le seul à pouvoir suivre le rythme du champion du monde. Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) parvient à revenir sur la tête de course peu avant le sommet.

Tadej Pogacar passe à l’attaque sur la 1re étape du Tour de Romandie, Lenny Martinez est le seul à pouvoir le suivre ! Suivez la course en direct sur la chaine L’Équipe #lequipeVELO pic.twitter.com/7pfbCCYXeR — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 29, 2026

En bas de la descente, c’est au tour de Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) de faire la jonction. On retrouve donc un quatuor en tête de course mais ils ne sont que trois à relayer. Florian Lipowitz ne passe pas. Tadej Pogacar s’impose au sprint à Martigny et s’empare du maillot jaune de leader. Il devance Florian Lipowitz et Lenny Martinez.

Tadej Pogacar s’impose ! 🇸🇮 Il était trop costaud. Le Slovène remporte la 1ère étape du Tour de Romandie devant Lipowitz et Martinez. pic.twitter.com/RJvwO4Tn8k — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 29, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour de Romandie 2026

Tadej Pogacar Florian Lipowitz Lenny Martinez

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