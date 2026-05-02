Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Romandie 2026. Dans la dernière ascension du jour, le Jaunpass (8.1 km à 8.3%), le double champion du monde accélère et seul Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) est capable de le suivre, avant de céder juste avant le sommet.

Tadej Pogacar s’envole dans cette 4e étape du Tour de Romandie, Florian Lipowitz est le seul à suivre Le direct sur L’Équipe live > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeVELO pic.twitter.com/i3C9ZOOCEG — L’Équipe (@lequipe) May 2, 2026

Tadej Pogacar s’impose en solitaire à Charmey, décroche sa troisième victoire cette semaine et conforte son maillot jaune de leader. L’écart avec le coureur allemand n’est néanmoins que de 14 secondes à l’arrivée. Au général, Tadej Pogacar voit désormais son rival allemand pointer à 35 secondes avant l’ultime étape entre Lucens et Leysin. Lenny Martinez (Bahrain Victorious), 3ème du général, est quant à lui relégué à 2’17’’

La passe de trois pour Pogacar : le Slovène s’impose en solitaire sur la 4e étape du Tour de Romandie et se rapproche de la victoire au classement général#LesRP pic.twitter.com/IDuJbbcYUu — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 2, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour de Romandie 2026

Tadej Pogacar Florian Lipowitz Pablo Castrillo

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