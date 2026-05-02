Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Romandie 2026. Dans la dernière ascension du jour, le Jaunpass (8.1 km à 8.3%), le double champion du monde accélère et seul Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) est capable de le suivre, avant de céder juste avant le sommet.

Tadej Pogacar s’impose en solitaire à Charmey, décroche sa troisième victoire cette semaine et conforte son maillot jaune de leader. L’écart avec le coureur allemand n’est néanmoins que de 14 secondes à l’arrivée. Au général, Tadej Pogacar voit désormais son rival allemand pointer à 35 secondes avant l’ultime étape entre Lucens et Leysin. Lenny Martinez (Bahrain Victorious), 3ème du général, est quant à lui relégué à 2’17’’

Le classement de la 4ème étape du Tour de Romandie 2026
  1. Tadej Pogacar
  2. Florian Lipowitz
  3. Pablo Castrillo

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Crédit : KEYSTONE-ATS