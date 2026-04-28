Dorian Godon (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mardi, le prologue du Tour de Romandie 2026. Au terme des 3,2 km du tracé autour de Villars-sur-Glâne, le champion de France de la course en ligne a signé le meilleur temps en 3:35″, à près de 53 km/h de moyenne. Il devance Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG), +06″, et Jakob Söderqvist (Lidl – Trek), +06″. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) prend la 5ème place à 07″, devant Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike), 6ème à 07″. Doria Godon décroche sa quatrième victoire de la saison, toutes acquises en World Tour, et s’empare du maillot jaune de leader.

Le classement du prologue du Tour de Romandie 2026
  1. Dorian Godon
  2. Ivo Oliveira
  3. Jakob Söderqvist

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Ineos Grenadiers