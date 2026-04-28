Dorian Godon (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mardi, le prologue du Tour de Romandie 2026. Au terme des 3,2 km du tracé autour de Villars-sur-Glâne, le champion de France de la course en ligne a signé le meilleur temps en 3:35″, à près de 53 km/h de moyenne. Il devance Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG), +06″, et Jakob Söderqvist (Lidl – Trek), +06″. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) prend la 5ème place à 07″, devant Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike), 6ème à 07″. Doria Godon décroche sa quatrième victoire de la saison, toutes acquises en World Tour, et s’empare du maillot jaune de leader.

😫 La cara de Ivo Oliveira cuando ve que una locomotora llamada Dorian Godon le deja sin liderato en el @TourdeRomandie#TDR2026 pic.twitter.com/lzhznTEVc2 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 28, 2026

Le classement du prologue du Tour de Romandie 2026

Dorian Godon Ivo Oliveira Jakob Söderqvist

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