Dorian Godon (Ineos Grenadiers) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Romandie 2026. Après avoir repris les derniers échappés à 3 kilomètres de l’arrivée, le champion de France a réglé un groupe composé d’une trentaine de coureurs au sprint. Godon avait pourtant été distancé dans la derenière ascension du jour avant de réintégrer le groupe des favoris grace au travail de ses coéquipiers. Il décroche sa deuxième victoire de la semaine devant Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). 4ème de l’étape, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot jaune de leader.

Oui, la victoire de Dorian Godon au sprint ! Le Français s’impose, notamment devant Tadej Pogacar, sur la 3e étape du Tour de Romandie #lequipeVELO pic.twitter.com/VeoljJYHMg — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 1, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour de Romandie 2026

Dorian Godon Finn Fisher-Black Valentin Paret-Peintre

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