Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Romandie 2026. Dans le final, les attaques fusent dans le peloton. Sans coéquipier, Tadej Pogacar saute sur tout ce qui bouge. Le maillot jaune parvient à s’imposer au sprint devant le champion de France Dorian Godon (Ineos Grenadiers) et Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe). Tadej Pogacar s’impose pour la deuxième fois en deux jours et conforte son maillot jaune de leader, 17″ devant Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe).

Le classement de la 2ème étape du Tour de Romandie 2026
  1. Tadej Pogacar
  2. Dorian Godon
  3. Finn Fisher-Black

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