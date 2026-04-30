Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Romandie 2026. Dans le final, les attaques fusent dans le peloton. Sans coéquipier, Tadej Pogacar saute sur tout ce qui bouge. Le maillot jaune parvient à s’imposer au sprint devant le champion de France Dorian Godon (Ineos Grenadiers) et Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe). Tadej Pogacar s’impose pour la deuxième fois en deux jours et conforte son maillot jaune de leader, 17″ devant Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe).
La passe de deux pour Pogacar ! Le champion du monde coiffe Dorian Godon au sprint et s’offre la 2e étape du Tour de Romandie #LesRP pic.twitter.com/TICSafK3zF
— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 30, 2026
Le classement de la 2ème étape du Tour de Romandie 2026
- Tadej Pogacar
- Dorian Godon
- Finn Fisher-Black
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