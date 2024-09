« Rejoindre l’équipe WorldTour est synonyme de confiance pour moi. L’équipe a toujours eu foi en moi et j’ai toujours eu foi en l’équipe. J’ai commencé le cyclisme avec le rêve de devenir professionnel et l’équipe m’a donné l’environnement et les outils pour concrétiser ce rêve. L’année prochaine, il s’agira pour moi d’accumuler de l’expérience. J’ai toujours beaucoup à apprendre, mais l’équipe dispose de nombreux éléments expérimentés dont j’ai déjà beaucoup appris et dont je me servirai encore plus à l’avenir. L’équipe est en plein développement, l’équipement est performant et l’approche est professionnelle, cela annonce un bel avenir pour l’équipe. »

Paul Seixas :

« J’ai choisi de rester fidèle à l’équipe, car le projet m’a toujours plu et depuis que j’ai intégré l’équipe en Cadets 2, il y a toujours eu une bonne ambiance et une superbe organisation. J’avais envie de continuer l’expérience avec l’équipe WorldTour. C’est important pour moi de rester fidèle à l’équipe qui m’a formé. L’équipe me propose un projet incroyable, je ne pouvais qu’y prendre part. C’est un rêve d’enfance qui devient réalité. C’est un sentiment particulier de rentrer dans l’équipe WorldTour, surtout à 17 ans. C’est une preuve de confiance de la part de l’équipe, je suis très heureux et je suis sûr que ça va super bien se passer. »