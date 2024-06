Paul Seixas (Auvergne – Rhône-Alpes) a remporté, ce dimanche, la Classique des Alpes Juniors. 2ᵉ de la course l’an dernier derrière Jarno Widar, le coureur de la Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team s’est imposé au terme d’un numéro de 31 kilomètres en solitaire. Seixas a fait la différence sur les pentes du Mont du Chat avant de reléguer tous ses poursuivants à plus de 4 minutes sur la ligne d’arrivée à La Bridoire. Le Lyonnais devance Adrià Pericas (Catalonia), +4:13″, et Jurgen Zomermaand (Willebrord Wil Vooruit), +4:23″. À 17 ans, Paul Seixas poursuit son très bon début de saison, lui qui a remporté Liège-Bastogne-Liège Juniors ou encore le classement général du Tour du Pays de Vaud il y a quelques jours.

Paul Seixas seul en tête dans la montée du mont du chat 🐈‍⬛ #CDA #ClassiquedesAlpes pic.twitter.com/M7DvcbqBFt — Classique des Alpes (@ClassiqueAlpes) June 1, 2024

Le classement de la Classique des Alpes Juniors 2024

Paul Seixas Adrià Pericas Jurgen Zomermaand

