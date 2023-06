Jarno Widar (Team Wallonie Junior) a remporté, ce samedi, la Classique des Alpes Juniors 2023. C’est à 70 kilomètres de l’arrivée, dans le Mont Tournier, que le peloton a fortement accéléré sous l’impulsion de Léo Bisiaux (Auvergne-Rhône-Alpes). Malheureusement, le Champion du Monde U19 de cyclo-cross, deuxième de l’édition 2022, est victime d’une chute dans la descente et doit abandonner. Sur les pentes du Mont du Chat, deux coureurs s’isolent à l’avant : Paul Seixas (Auvergne-Rhône-Alpes) et le Belge Jarno Widar. Quelques kilomètres plus loin, Widar s’impose au sprint devant le Français et succède à Max Van Der Meulen au palmarès de la course. Derrière, Milan Donie (Cycling Vlaanderen) prend la 3ème place. Au classement de la Coupe de France FFC U19, Matys Grisel conserve son maillot de leader.

Le classement de la Classique des Alpes Juniors 2023