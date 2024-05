Valentin Paret-Peintre (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce mardi, la 10ᵉ étape du Giro d’Italia. En début d’étape, la bonne échappée a mis de nombreux kilomètres à se développer. Finalement, à mi-course) un groupe d’une trentaine de coureurs parvient à s’échapper. À l’avant, on retrouve notamment Filippo Zana (Jayco-AlUla), Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL), Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), ou encore les frères Paret-Peintre. À plus de 30 kilomètres de l’arrivée, Jan Tratnik (Team Visma | Lease a Bike) relance le rythme en tête de course et s’en va seul.

🇫🇷 @Valent1_Paret catches and drops @JTratnik!! The frenchman is 2 KM away from his maiden career win! #GirodItalia pic.twitter.com/RUMiTxNAPA — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2024

Le Slovène aborde l’ascension finale de Bocca della Selva (18,1 km à 5,6%) en tête, mais il est chassé par un duo français composé de Valentin Paret-Peintre et Romain Bardet. À 3 kilomètres de l’arrivée, le coureur de la Décathlon AG2R La Mondiale distance Bardet, reprend Tratnik et s’envole vers sa première victoire chez les professionnels. À 23 ans, il s’impose devant Romain Bardet, qui remonté à la 7ᵉ place du général, et Jan Tratnik. Derrière, Ben O’Connor a attaqué dans le groupe des favoris et certains coureurs comme Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike) ont perdu quelques secondes. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) reste solide maillot rose, 2:40″ devant Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe).

La réaction de Valentin Paret-Peintre :

« Je ne peux pas décrire ce que je ressens, c’est incroyable ! J’étais dans l’échappée pour obtenir un bon résultat et pourquoi pas la victoire. Et je signe ma première victoire chez les professionnels sur un Grand Tour, c’est exceptionnel. En regardant le profil de la course, je savais que je devais attaquer dans les quatre derniers kilomètres parce que c’était la partie la plus difficile, et c’est ce que j’ai fait. Gagner sur le Giro d’Italia un an après mon frère, c’est spécial. L’année dernière, lorsqu’il a remporté son étape, mon nom a été écrit par erreur sur la bouteille de champagne. Cette fois, je suis vraiment le vainqueur. »

Le classement de la 10ᵉ étape du Giro d’Italia

Results powered by FirstCycling.com