Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) a remporté, ce mercredi, la 3ᵉ étape du Tour des Alpes. À 26 kilomètres de l’arrivée, dans la première ascension du Pillberg, Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) et Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) passent à l’offensive. Le duo creuse l’écart sur le groupe des favoris, et Juan Pedro Lopez s’en va seul dans la dernière difficulté du jour. À 26 ans, l’Espagnol s’impose en solitaire et décroche sa première victoire chez les professionnels devant Pellizzari. Le leader Tobias Foss (Ineos Grenadiers) termine 3ᵉ après avoir tenté sauver son maillot de leader, qu’il doit finalement céder à Juan Pedro Lopez, qui fait coup double.

🇪🇸 Victoire de Juan Pedro López dans cette 3e étape du Tour des Alpes ! Le cycliste espagnol prend la tête du classement général #lequipeVELO #TouroftheAlps pic.twitter.com/YkRuHUqRaJ — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 17, 2024

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour des Alpes