Alors que le Giro s’achève dimanche chez les hommes, les femmes s’élancent ce samedi. Voici le parcours et les favorites du Tour d’Italie Féminin 2026.

La 37ème édition du Tour d’Italie Féminin a lieu du 30 mai au 7 juin. Les meilleures cyclistes du peloton s’élanceront pour neuf étapes. Créée en 1988, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour Féminin et rapporte 1100 points à la vainqueure. Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) est la double tenante du titre. L’an dernier, elle avait devancé Marlen Reusser (Movistar Team) et Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team). Cette année, pour la première fois depuis 2021, Demi Vollering (FDJ United – Suez) sera au départ du Tour d’Italie Féminin. La championne d’Europe tentera de remporter l’épreuve pour la première fois de sa carrière.

Le palmarès du Tour d’Italie Féminin

Le parcours du Tour d’Italie Féminin 2026

1ère étape : Cesenatico -> Ravenna (139 km)

2ème étape : Roncade -> Caorle (156 km)

3ème étape : Bibione -> Buja (156 km)

4ème étape (CLM individuel) : Belluno -> Nevegal (12.7 km)

5ème étape : Longarone -> Sante Stefano di Cadore (146 km)

6ème étape : Ala -> Brescello (160 km)

7ème étape : Sorbolo Mezzani -> Salice Terme (159 km)

8ème étape : Rivoli -> Sestriere (106 km)

9ème étape : Saluzzo -> Saluzzo (145 km)

Les favorites du Tour d’Italie Féminin 2026





Demi Vollering (FDJ United – Suez) ☆☆☆☆





Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ☆☆☆





Marlen Reusser (Movistar Team) ☆☆☆













Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) ☆☆





Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike) ☆☆





Isabella Holmgren (Lidl – Trek) ☆☆





Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM zondacrypto) ☆





Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team) ☆





Comment suivre le Tour d’Italie Féminin 2026 à la TV ?

Le Tour d’Italie Féminin 2026 sera diffusé sur les antennes d’Eurosport.