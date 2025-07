Liane Lippert (Movistar Team) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Tour d’Italie Féminin 2025. Au terme de ce dernier jour de course, l’Allemande s’est imposée au sprint devant Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) pour décrocher sa deuxième victoire de la semaine. Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) remporte le classement général du Giro d’Italia Féminin pour la deuxième année consécutive. Sur le podium final, elle devance Marlen Reusser (Movistar Team) et Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team).

🔻With the race leaders left behind, a high-speed duel to the line decided Stage 8!

🔻 Il gruppo Maglia Rosa alle spalle e un duello ad alta velocità per la tappa!

⏪ The Continental Ultimo Kilometro#GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW #LastKM | @autodromoimola @UCI_WWT pic.twitter.com/5VzAzHBFnS

— Giro d’Italia Women (@girowomen) July 13, 2025