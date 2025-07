Liane Lippert (Movistar Team) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape du Tour d’Italie Féminin 2025. L’Allemande s’est imposée au sprint devant Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck). Shirin van Anrooij (Lidl – Trek) complète le podium du jour. Marlen Reusser (Movistar Team) conserve le maillot rose de leader.

🔻A duel for success and a textbook sprint finish! @LianeLippert of @Movistar_Team wins in Terre Roveresche!

🔻Un duello per il successo e una volata da manuale! Lippert vince a Terre Roveresche

⏪ The Continental Ultimo Kilometro#GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW #LastKM pic.twitter.com/YT5ln6OsUv

