La Clasica San Sebastian a lieu ce samedi. Remco Evenepoel, Lenny Martinez, Giulio Ciccone,… Voici le parcours et les favoris.

La 45ᵉ édition de la Clasica San Sebastian a lieu ce samedi. Créée en 1981, il s’agit d’une classique inscrite au calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) s’était imposé au sprint devant Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) et Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe). Cette année, Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) sera au départ et tentera de rempoter l’épreuve pour la quatrième fois de sa carrière après ses succès en 2019, 2022 et 2023.

Le palmarès de la Clasica San Sebastian

Le parcours de la Clasica San Sebastian 2026

Le parcours de 221,1 kilomètres de cette édition préserve l’essence même qui a fait de la Clásica San Sebastián l’une des courses d’un jour les plus prestigieuses du calendrier international. Exigence, beauté des paysages et un tracé propice à la sélection des favoris seront une fois de plus les marques de fabrique d’une épreuve qui offre chaque année un spectacle grandiose. Au fil de la journée, le peloton devra affronter sept ascensions répertoriées — un itinéraire cumulant plus de 4 150 mètres de dénivelé positif qui mettra à nouveau à l’épreuve les meilleurs grimpeurs et les coureurs les plus complets du peloton.

Les favoris de la Clasica San Sebastian 2026





Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆☆





Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆





Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ☆☆☆













Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆





Quinn Simmons (Lidl-Trek) ☆☆





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ☆☆





Mauro Schmid (Jayco-AlUla) ☆☆





Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) ☆☆





Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) ☆













Ben Healy (EF Education-EasyPost) ☆





Christian Scaroni (XDS Astana Team) ☆





Comment suivre la Clasica San Sebastian à la TV ?

La Clasica San Sebastian 2026 sera diffusée en direct sur les antennes d’Eurosport.