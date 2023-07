Marlen Reusser (Team SD Worx) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ et dernière étape du Tour de France Femmes. Au terme de ce contre-la-montre final de 22,6 km disputé dans les rues de Pau, Marlen Reusser s’est montrée le plus rapide avec un temps de 29:15″. La championne d’Europe du contre-la-montre devance ses coéquipières Demi Vollering, +10″ et Lotte Kopecky, +38″. Contre-performance pour Annemiek van Vleuten (Movistar Team) qui termine 14ᵉ du contre-la-montre et descend du podium au classement général.

🇪🇺Marlen Reusser had ambitions to win, she certainly did everything in her power to claim a second #TDFF stage win! 🇪🇺 Marlen Reusser a fait le maximum pour remporter une deuxième victoire d'étape sur le Tour de France Femmes avec Zwift ! #TDFF2023 #WatchTheFemmes @Gozwift pic.twitter.com/dsbIBavNBq — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 30, 2023

Demi Vollering remporte son premier Grand Tour

2ᵉ du Tour de France Femmes l’an dernier derrière Annemiek van Vleuten, Demi Vollering a pris sa revanche et s’est imposée en patronne sur cette 2ᵉ édition de l’épreuve. Auteure d’une saison 2023 exceptionnelle, la leader du team SD Worx a fait la différence lors de la 7ᵉ étape sur les pentes du Tourmalet, reléguant toutes ses concurrentes à près de deux minutes. Sur le podium final, Vollering devance sa coéquipière Lotte Kopecky et Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing). Première Française, Juliette Labous (Team Dsm-firmenich) est 5ᵉ du classement général final. Cédrine Kerbaol (CERATIZIT-WNT Pro Cycling) termine 12ᵉ et meilleure jeune de ce Tour de France Femmes 2023.

Le classement de la 8ᵉ étape du Tour de France Femmes

Marlen Reusser Demi Vollering Lotte Kopecky

Les maillots distinctifs du Tour de France Femmes