Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL) a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape du Tour de France Femmes. La Néerlandaise s’est imposée au sprint à domicile, dans les rues de The Hague. Elle devance Anniina Ahtosalo (Uno-X Mobility) et Elisa Balsamo (Lidl-Trek). Victime d’un problème mécanique, la grande favorite du jour, Lorena Wiebes (SD Worx – Protime) n’a pas pu disputer le sprint. À 25 ans, Kool décroche sa première victoire sur le Tour de France Femmes et s’empare du premier maillot jaune de cette troisième édition.

🔻 Bad luck for @lorenawiebes, and @charlotte_kool delivers a perfect sprint to claim the win! Relive the last km of this first stage.

🔻 Malchance pour @lorenawiebes et @charlotte_kool en profite pour remporter la victoire après un sprint parfait ! Voici le dernier KM de cette… pic.twitter.com/st4AOSPdzf

— Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 12, 2024