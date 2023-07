Paris 2024 a dévoilé, ce mardi, le parcours des épreuves en ligne et contre-la-montre des prochains Jeux Olympiques.

On connait le parcours des épreuves de cyclisme des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’organisation a dévoilé, ce mardi, le parcours du contre-la-montre et des épreuves en ligne des JO. Les hommes s’élanceront pour 273 kilomètres de course et 2800 mètres de dénivelé positif. Les femmes auront elles 158 kilomètres et 1700 mètres de dénivelé positif à parcourir. Les coureurs partiront du Trocadéro, au cœur de Paris et prendront la direction de la vallée de Chevreuse pour la première grande boucle. Les meilleurs cyclistes mondiaux reviendront à Paris pour le final de la course avec un circuit de 18,4 km technique et exigeant, avec notamment la côte pavée de la butte Montmartre (1 km à 6,5%). L’arrivée sera jugée au Trocadéro, la tour Eiffel en toile de fond.

Épreuves en ligne

Hommes :





Samedi 3 août 2024, 11 h 00 – 18 h 15

Nombre d’athlètes : 90

Parcours : 273 kilomètres de course, 2 800 mètres de dénivelé positif

Lieu de départ : Trocadéro, Paris

Lieu d’arrivée : Trocadéro, Paris

Accès gratuit pour les spectateurs sur l’ensemble du parcours, à l’exception des zones de départ et d’arrivée.





Femmes :





Dimanche 4 août 2024, 14 h 00 – 18 h 45

Nombre d’athlètes : 90

Parcours : 158 kilomètres de course, 1 700 mètres de dénivelé positif

Lieu de départ : Trocadéro, Paris

Lieu d’arrivée : Trocadéro, Paris

Accès gratuit pour les spectateurs sur l’ensemble du parcours, à l’exception des zones de départ et d’arrivée.





Le parcours du contre-la-montre

Pour la première fois de l’histoire des Jeux Olympiques, les hommes et les femmes s’élanceront sur le même parcours. Une boucle de 32,4 kilomètres dans Paris, sans réelle difficulté. Les meilleurs rouleurs du monde s’élanceront de l’Esplanade des Invalides, direction le Bois de Vincennes, avant de rejoindre l’arrivée jugée au pont Alexandre III. Les spécialistes de l’exercice en solitaire se disputeront le titre olympique au cœur de la capitale.

Épreuves contre-la-montre





Femmes : samedi 27 juillet 2024, 14 h 30 – 16 h 00

Hommes : samedi 27 juillet 2024, 16 h 30 – 18 h 00

Nombre d’athlètes : 35 femmes, 35 hommes

Intervalle de départ entre chaque athlète : 1 minute et 30 secondes

Parcours : 32,4 kilomètres, 150 mètres de dénivelé positif

Lieu de départ : Esplanade des Invalides, Paris

Lieu d’arrivée : pont Alexandre III, Paris

Accès gratuit pour les spectateurs sur l’ensemble du parcours, à l’exception des zones de départ et d’arrivée qui font l’objet d’une billetterie payante : https://tickets.paris2024.org





Tony Estanguet, Président de Paris 2024

« Les parcours de cyclisme sur route de Paris 2024 sont un condensé des ambitions que nous portons avec les Jeux. Ils seront spectaculaires d’abord avec la traversée de sites magnifiques comme le château de Versailles, la vallée de Chevreuse, le bois de Vincennes, les Invalides ou encore la Tour Eiffel, ils laisseront place aussi à l’exigence sportive avec notamment la Butte Montmartre comme juge de paix des courses en ligne qui promettent d’être sélectives et techniques, et enfin, ils seront ouverts au plus grand nombre avec des tracés accessibles à tous les spectateurs en bord de route pour supporter et admirer les athlètes ».

David Lappartient, président de l’UCI

« Lorsque Paris a été désignée ville hôte des Jeux Olympiques 2024, nous savions déjà que les parcours des épreuves cyclistes sur route seraient sans doute spectaculaires. Les parcours dévoilés aujourd’hui dépassent nos attentes. Intégrant les sites emblématiques de la capitale française, les courses sur route emmèneront les coureurs et les spectateurs visiter les lieux incontournables de Paris et de ses environs, le long de tracés aussi époustouflants qu’exigeants. Je suis également ravi que les hommes et les femmes concourent sur le même parcours de contre-la-montre pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, deux ans après que nous avons franchi la même étape lors des Championnats du Monde Route UCI 2022 de Wollongong, en Australie. La parité hommes-femmes dans le cyclisme continue de progresser ».