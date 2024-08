Kristen Faulkner (États-Unis) a remporté, ce dimanche, la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris femmes. Au pied de la première ascension de la butte Montmartre, Chloe Dygert (États-Unis) est victime d’une chute, et provoque une cassure. Devant, on retrouve 12 concurrentes pour se jouer le titre olympique, dont Lotte Kopecky (Belgique) qui est parvenue à rentrer seule après un gros effort. Derrière, Demi Vollering a roulé pour Lorena Wiebes, mais la victoire va se jouer devant.

15 km to go The gap opened by Marianne Vos 🇳🇱 and Blanka Vas 🇭🇺 has increased to 31 seconds ‼️#Cycling #CyclingRoad #Paris2024 pic.twitter.com/UdDtx4K5Gc — UCI (@UCI_cycling) August 4, 2024

À 20 kilomètres de l’arrivée, Blanka Vas (Hongrie) et Marianne Vos (Pays-Bas) prennent quelques longueurs d’avance. Le duo creuse, mais dans la dernière ascension de Montmartre, Kristen Faulkner et Kopecky prennent le duo de tête en chasse. À trois kilomètres de l’arrivée, les quatre femmes se regroupent tandis que Faulkner attaque immédiatement. L’Américaine profite du marquage entre Vos et Kopecky pour creuser l’écart. À 31 ans, l’Américaine s’offre le titre olympique en solitaire sous la tour Eiffel. Elle devance Marianne Vos, en argent, et Lotte Lopecky, en bronze, au terme d’un sprint très disputé.

#Paris2024 | 🔥🇺🇸 VICTOIRE DE KRISTEN FAULKNER AU PIED DE LA TOUR EIFFEL !! 📺 Les Jo sont à suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/zPj04U3fLY — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

Le classement de la course en ligne femmes des JO 2024

Kristen Faulkner Marianne Vos Lotte Kopecky

