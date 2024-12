Pour son premier Cyclo-cross de la saison, Mathieu van der Poel a survolé la sixième manche de Coupe du monde à Zonhoven.

Il aura fallu une minute à Mathieu van der Poel pour prendre la tête de la course et s’envoler vers la victoire ce dimanche à Zonhoven. Pour son premier Cyclo-cross de l’hiver à l’occasion de la sixième manche de la coupe du monde, le Néerlandais a dominé la course de la tête et des épaules. Sur la ligne d’arrivée, MVDP devance le champion d’Europe Thibau Nys (Baloise Trek Lions) et Joran Wyseure (Crelan – Corendon). Au classement général, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) conserve sa première place.

It took just over one minute, but MVDP is in the lead! @UCIcyclocrossWC he is back 🥵#CXWorldCup #FLCS pic.twitter.com/Ipj4l7n9GT

— UCI Cyclocross (@UCI_CX) December 22, 2024