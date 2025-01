Mathieu van der Poel a remporté la CDM de Cyclo-cross de Maasmechelen devant Wout van Aert, qui a chuté à plusieurs reprises.

À 13 h 30, les femmes s’élançaient pour cinq tours du circuit très boueux de Maasmechelen, à l’occasion de la onzième manche de la coupe du monde de Cyclo-cross. Au terme d’une course haletante, c’est Blanka Vas (SD Worx – Protime) qui s’est imposée malgré le retour tonitruent de de Zoe Backstedt (CANYON//SRAM zondacrypto) dans les tout derniers mètres. Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) complète le podium. La Néerlandaise est désormais assurée de remporter le classement général.

Le classement de la CDM de Cyclo-cross de Maasmechelen Femmes

Blanka Vas Zoe Backstedt Lucinda Brand

Results powered by FirstCycling.com

Chez les hommes, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a chuté dès le début de course après avoir accroché une barrière. Impressionnant, le Belge parvient à revenir sur le duo de tête, Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), mais chute de nouveau alors qu’il avait pris la tête de la course. Il n’en fallait pas tant à Mathieu van der Poel, qui poursuit son sans faute en s’imposant pour la sixième fois en six courses cet hiver. Il devance Wout van Aert, +1:14″ et Joris Nieuwenhuis, +1:53″.

Wout van Aert moves to the front ….and then crashes down the bank 😱. #CXWorldCup #FLCS pic.twitter.com/B9SMtR2RnS — UCI Cyclocross (@UCI_CX) January 25, 2025

Le classement de la CDM de Cyclo-cross de Maasmechelen Hommes

Mathieu van der Poel Wout van Aert Joris Nieuwenhuis

Results powered by FirstCycling.com