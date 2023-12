Alors que Pidcock et Van Aert ont joué de malchance, Mathieu Van der Poel a dicté sa loi sur la onzième manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross à Hulst.

🤩💪 C'est parti, les fauves sont lâchés ! Qui va s'imposer à Hulst ? van der Poel ? van Aert ? Ce ne sera pas Pidcock, grande victime de la chute en début de course ! Suivez la course sur Eurosport !#LesRP #Hulst pic.twitter.com/KbLL2pEevR — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 30, 2023

Chez les hommes, le départ des 99 concurrents a été mouvementé. Dès le premier virage, plusieurs coureurs vont au sol, dont Tom Pidcock qui casse son dérailleur et abandonne toute chance de podium. Dans le début du deuxième tour, Wout Van Aert chute après un contact avec Pim Ronhaar et perd plus de 30 secondes sur la tête de course après avoir changé de vélo. Dans le troisième tour, Mathieu Van der Poel produit son effort et s’isole seul en tête. Au terme d’une course maitrisée de bout en bout, le champion du monde s’impose pour la septième fois en sept courses cet hiver. Il devance les coureurs de la Baloise Trek Lions Joris Nieuwenhuis et Lars van der Haar.

Alors qu’il a abandonné, Eli Iserbyt reste leader de la Coupe du monde, 35 points devant Nieuwenhuis. Sur le podium, Van der Poel avait le visage fermé. En toute fin de course, le Néerlandais a craché en direction du public alors qu’il aurait été victime d’insultes. « C‘était en continu (les huées, ndlr), pendant la reconnaissance déjà. Alors, ils feraient mieux de rester chez eux. Je ne répéterai pas ce qu‘ils criaient. Au bout d‘un certain temps, ça suffit, pour moi aussi« , a déclaré Van der Poel après la course.

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross de Hulst Hommes

Mathieu Van der Poel Joris Nieuwenhuis Lars van der Haar

Puck Pieterse résiste au retour d’Alvarado

Chez les femmes, alors que Puck Pieterse semblait avoir course gagnée, Ceylin del Carmen Alvarado revient très vite sur sa compatriote. Mais dans les derniers hectomètres, la championne des Pays-Bas en remet et signe une troisième victoire consécutive. Alvarado prend la deuxième place et conforte sa place de leader du classement général. Lucinda Brand prend la troisième place à Hulst, devant la championne du monde Fem van Empel, qui termine au pied du podium.

🔥🤩 C'est la marque des grandes championnes ! Malgré le retour de Ceylin Alvarado, Puck Pieterse parvient à en remettre une couche et à remporter la manche de Hulst !#LesRP #Hulst pic.twitter.com/63L1leCiky — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 30, 2023

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross de Hulst Femmes