Lucinda Brand et Eli Iserbyt ont remporté la sixième manche de la coupe du monde de Cyclo-cross ce dimanche à Flamanville.

La commune de Flamanville (Normandie) accueillait, ce dimanche, les meilleurs crossmen mondiaux à l’occasion de la sixième manche de la coupe du monde de Cyclo-cross. Chez les femmes, comme à Dublin la semaine dernière, c’est Lucinda Brand qui s’est montrée la plus forte en devançant Marie Schreiber, +20″ et Leonie Bentveld, +30″. Malade, Ceylin del Carmen Alvarado n’était pas présente mais conserve la tête du classement général de la coupe du monde.

Le classement de la coupe du monde de Cyclo-cross de Flamanville Femmes

Lucinda Brand Marie Schreiber Leonie Bentveld

Eli Iserbyt creuse l’écart





Quelques minutes plus tard, les hommes s’élançaient pour sept tours de circuit. Vainqueur à Dublin la semaine dernière, Pim Ronhaar a réalisé le meilleur début de course en prenant la tête dans la deuxième boucle. Mais à deux tours de l’arrivée, Eli Iserbyt produit son effort et s’en va décrocher sa deuxième victoire de la saison en coupe du monde devant les Néerlandais Lars van der Haar et Pim Ronhaar. Au classement général, le Belge conforte sa place de leader.

Le classement de la coupe du monde de Cyclo-cross de Flamanville Hommes