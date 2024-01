À une semaine des mondiaux de Tabor, Mathieu Van der Poel a dominé la dernière manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross à Hoogerheide.

La quatorzième et dernière manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross avait lieu ce dimanche 28 janvier à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Sur le circuit sur lequel il est devenu champion du monde au terme d’un duel mémorable avec Wout Van Aert l’an dernier, Mathieu Van der Poel a placé son accélération dans le sixième tour. Mais Thibau Nys s’accroche dans la roue du champion du monde et on assiste à un regroupement général. Au même endroit, deux tours plus tard, Van der Poel y retourne et fait la différence sur Nys, qui est parti à la faute dans un virage. Pour la douzième fois en treize courses cette saison, Van der Poel s’impose devant ses compatriotes de la Balois Trek Lions Joris Nieuwenhuis et Pim Ronhaar. 5ᵉ de la course, Eli Iserbyt remporte le classement général de la Coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière.

Et de cinq pour Mathieu van der Poel ! Pour la dernière manche de la Coupe du monde avant de remettre son titre mondial en jeu, le Néerlandais s'impose à Hoogerheide, devant Joris Nieuwenhuis et Pim Ronhaar. #lequipeVELO #CXWorldCup pic.twitter.com/YJZuK7XWBQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 28, 2024

Le classement de la Coupe du monde d’Hoogerheide Hommes

Mathieu Van der Poel Joris Nieuwenhuis Pim Ronhaar

Fem van Empel fait le plein de confiance

Chez les femmes, la championne du monde Fem van Empel a signé une nouvelle victoire. Au-dessus du lot, la championne du monde a attendu le dernier tour et même le sprint final pour faire la différence et s’imposer pour la cinquième fois cette saison en Coupe du monde. La Néerlandaise de la Visma | Lease a Bike devance la Hongroise Blanka Vas et sa compatriote Lucinda Brand. Déjà assurée de remporter le classement général de la Coupe du monde depuis la semaine dernière, Ceylin del Carmen Alvarado a pris la 15ᵉ place après une course difficile.

Le classement de la Coupe du monde d’Hoogerheide Femmes