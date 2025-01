En l’absence de Mathieu van der Poel, blessé, Wout van Aert a remporté la neuvième manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross.

Wout van Aert a remporté, ce dimanche, la Coupe du monde de Cyclo-cross de Termonde. Sur le circuit très boueux de Termonde, le coureur de la Visma a fait la différence dans le troisième tour en distançant Emiel Vestrynge. Le Belge s’impose pour la deuxième fois en deux jours et fait le plein de confiance. Verstrynge prend la deuxième place, devant Joran Wyseure, qui complète le podium. 5ᵉ, Michael Vanthourenhout conserve la tête du classement général.

🎢 Riding the rollers 🎢

Wout van Aert looks to be starting to shake off Verstrynge, with a +7s gap now. Lap 3️⃣ / 8️⃣.#CXWorldCup #FLCS pic.twitter.com/qps0GMsWjB

— UCI Cyclocross (@UCI_CX) January 5, 2025