Mathieu van der Poel et Fem van Empel ont dominé la huitième manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross à Besançon.

5/5 pour Mathieu van der Poel en Cyclo-cross cette saison. Comme à Gavere il y a trois jours, les champions du monde Fem van Empel et Mathieu van der Poel se sont imposés ce dimanche à Besançon. Chez les hommes, van der Poel a fait la différence dès le deuxième tour malgré un bon départ de Toon Aerts. Le Belge parvient tout de même à prendre la deuxième place devant Niels Vandeputte, qui complète le podium. Malgré un départ très compliqué, Michael Vanthourenhout conserve la tête du classement général.

Tokyo driftin’ @mathieuvdpoel

Power sliding his way around the course in Besançon. In the lead and looking set for another 🥇 #CXWorldCup #FLCS pic.twitter.com/ewmxw699NZ

— UCI Cyclocross (@UCI_CX) December 29, 2024