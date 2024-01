Pour leur dernière confrontation de la saison en Cyclo-cross et au terme d’une course complètement folle, Wout Van Aert a pris le dessus sur Mathieu Van der Poel, victime d’une chute dans le huitième tour.

La treizième et avant-dernière manche de coupe du monde de Cyclo-cross avait lieu ce dimanche à Benidorm, en Espagne. Dès les premiers hectomètres, Wout van Aert loupe son départ et perd des places. Quelques secondes plus tard, Mathieu Van der Poel est lui victime d’un ennui mécanique. Le champion du monde repart assez rapidement, mais perd beaucoup de places. Dans le troisième tour, alors que Wout van Aert accélère en tête, Van der Poel place une violente accélération et revient rapidement sur les hommes de tête. Dans le quatrième tour, Van der Poel attaque Van Aert mais cette fois-ci, le Belge s’accroche.

🔥¡Y vuelve a la carga Van der Poel! #CXBenidorm #CXWorldCup 🚴‍♂️Llega y pasa a Wout van Aert que se suelda a la rueda del campeón del mundo ⚔️¡El duelo está servido! 📺En directo, aquí: https://t.co/euWQxNReyr pic.twitter.com/XE6jpKV8Yp — Teledeporte (@teledeporte) January 21, 2024

Le duel Van Aert / Van der Poel tourne à l’avantage du Belge

Dans le cinquième tour, Tom Pidcock fait la jonction sur les deux hommes de tête, en compagnie du champion d’Europe Michael Vanthourenhout. Toujours au même endroit, sur la piste cyclable en montée, Van der Poel place une nouvelle attaque dans le sixième tour, mais Wout van Aert s’accroche dans la roue du Néerlandais. À deux tours de l’arrivée, on assiste à un regroupement général en tête de course avec 10 coureurs devant, dont le champion de France Clément Venturini. Dans la huitième boucle, Mathieu Van der Poel part à la faute et perd tout espoir de victoire.

🤯¿Puede tener algo más este #CXBenidorm? ¡Se acaban las opciones de Mathieu Van der Poel después de sufrir un nuevo problema en la penúltima vuelta! Wout van Aert puede derrotar por primera vez esta temporada al campeón del mundo 📺En DIRECTO: https://t.co/euWQxNReyr pic.twitter.com/moPB9tIggd — Teledeporte (@teledeporte) January 21, 2024

Devant, Wout van Aert et Michael Vanthourenhout ont quelques longueurs d’avance sur leurs concurrents dans le dernier tour. Sur la partie montante du circuit, la piste cyclable, Wout van Aert attaque Vanthourenhout et s’en va seul décrocher sa première victoire en coupe du monde. Malgré une frayeur et une chute au dernier passage des planches, le Belge lève les bras devant Vanthourenhout et Thibau Nys. Eli Iserbyt termine au pied du podium et conforte sa place de leader au classement général de la coupe du monde. Mathieu Van der Poel est lui battu pour la première fois de la saison et prend la 5ᵉ place.

👑¡¡VICTORIA con susto incluido de Wout van Aert en Benidorm!! #CXWorldCup #CXBenidorm 🚴‍♂️El belga vence por primera vez en la temporada a Van der Poel que termina quinto 🥈Vanthourenhout

🥉Nys 👏Octava plaza para Felipe Orts (@felipeorts15)https://t.co/D0qAjFRc76 pic.twitter.com/p9PasjVZ9P — Teledeporte (@teledeporte) January 21, 2024

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross de Benidorm Hommes

Wout van Aert Michael Vanthourenhout Thibau Nys

Fem van Empel s’impose au bout du suspense

¡¡Fem 'F1' Van Empel!! #BenidormCX #CXWorldCup Qué final metiendo codo y colándose al final por delante de Puck Pieterse La líder de la Copa del Mundo, Ceylin Alvarado, completa el podio Desde las 15h, la prueba masculina con @ArseCanada y @tomimisser: https://t.co/euWQxNReyr pic.twitter.com/L2OmxE3vsy — Teledeporte (@teledeporte) January 21, 2024

À 14 h 40, les femmes s’élançaient pour 7 tours de course. Dès les premiers tours, un duo se détache à l’avant avec Puck Pieterse et Fem van Empel, tandis que Ceylin del Carmen Alvarado peine à rester dans les roues de ses compatriotes, mais parvient tout de même à faire la jonction à la fin du sixième tour. En toute fin de course, van Empel passe devant Pieterse avec autorité dans un virgage et s’impose au sprint devant sa compatriote. 3ᵉ de la course et avec désormais 47 points d’avance sur Pieterse, Alvarado est assurée de remporter le classement général de la coupe du monde, avant même la dernière manche qui aura lieu à Hooghereide, le 28 janvier.

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross de Benidorm Femmes