Tom Pidcock et Ceylin del Carmen Alvarado ont dominé la huitième manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross à Namur, en Belgique.

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross de Namur Femmes

Ceylin del Carmen Alvarado Puck Pieterse Luncinda Brand

Tom Pidcock le plus fort à Namur

Deuxième samedi à Herentals derrière un Van der Poel intouchable, Tom Pidcock lève cette fois les bras sur le cyclo-cross de Namur 🙌 Le meilleur du CX est sur Eurosport #LesRP pic.twitter.com/RAonA2tSki — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 17, 2023

Sur la course hommes, c’est le Néerlandais Pim Ronhaar qui a pris le meilleur départ. Dans le sixième tour de course, Tom Pidcock produit son effort et revient sur le coureur de la Baloise Trek Lions malgré un problème mécanique dans le premier tour. 2ᵉ du X20 Trofee d’Herentals ce samedi, Pidcock a fait la différence dans le septième tour. Le Britannique s’offre une première victoire en Cyclo-cross cette saison devant les coureurs de la Baloise Trek Lions Pim Ronhaar et Joris Nieuwenhuis. 4ᵉ, Eli Iserbyt conserve la tête du classement général.

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross de Namur Hommes