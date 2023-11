Ceylin del Carmen Alvarado et Pim Ronhaar ont dominé la troisième manche de coupe du monde de Cyclo-cross à Termonde.

3ᵉ à Waterloo puis 2ᵉ à Maasmechelen il y a deux semaines, Ceylin del Carmen Alvarado a décroché sa première victoire en coupe du monde cette saison à Termonde (Dendermonde en néerlandais). Après avoir remporté le Superprestige de Niel ce samedi, la Néerlandaise a profité de l’absence de Fem van Empel pour s’imposer devant Lucinda Brand, +37″ et Zoe Backstedt, +1:35″. Alvarado prend également la tête du classement de la coupe du monde, 15 points devant Van Empel.

Le classement de la coupe du monde de Cyclo-cross à Termonde Femmes

Ceylin del Carmen Alvarado Lucinda Brand Zoe Backstedt

Pim Ronhaar ouvre son compteur en coupe du monde

Sur le tracé exigeant de Dendermonde, Pim Ronhaar a décroché la première victoire de sa carrière en coupe du monde. Le Néerlandais de 21 ans est parti seul à la mi-course et n’a plus été revu par ses concurrents. Lars van der Haar prend la deuxième place 16″ derrière son coéquipier et conforte sa place de leader de la coupe du monde, 9 points devant Iserbyt. Laurens Sweeck complète le podium à 27″. Vainqueur du Superprestige de Niel ce samedi, Eli Iserbyt termine au pied du podium, à 33″. La prochaine manche de la coupe du monde aura lieu la semaine prochaine à Troyes.

Le classement de la coupe du monde de Cyclo-cross à Termonde Hommes