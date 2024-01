Après une belle bagarre avec Mathieu Van der Poel et une course haletante, Wout van Aert a signé son premier succès de la saison en Coupe du monde à Benidorm.

Pour son dernier Cyclo-cross de la saison, Wout Van Aert a reporté la treizième manche de la Coupe du monde à Benidorm, en Espagne. « C’est toujours bien de gagner une course, mais ce n’était pas la chose la plus importante aujourd’hui. J’espérais surtout me sentir bien dans mes jambes et terminer la saison de cross avec de bonnes sensations. Cela a fonctionné et au final, j’en suis plus content que la victoire elle-même. J’ai pu participer à la course et offrir une opposition à Mathieu. Cela n’avait pas encore été possible cet hiver. C’est dommage que nous n’ayons pas pu nous battre en duel au final, mais il y avait encore plein d’autres coureurs forts, que j’ai dû battre. Ce n’était pas facile, mais je suis content que ça ait marché », assure le coureur de la Visma | Lease a Bike.

Dans le dernier passage des planches, alors qu’il avait fait la différence sur Michael Vanthourenhout, Wout van Aert s’est fait une belle frayeur. Le Belge a chuté en remontant sur son vélo avant de repartir et de résister au retour de son compatriote pour s’imposer. « C’était un geste très stupide. Je pensais être intelligent en ne sautant pas par-dessus les planches, pour être sûr de ne pas commettre d’erreur. Je pense que j’ai un peu sous-estimé la surface, car mon vélo a rebondi un peu et j’ai sauté contre ma selle. Puis mon vélo est tombé par terre et ma selle s’est cassée. Cela a causé beaucoup de stress. Le point de départ, c’est que nous n’avons pas construit une forme maximale, mais travaillé sur une montée en forme progressive. Nous avons réussi et nous continuerons avec une semaine d’entraînement en Espagne immédiatement après ce dernier croisement », conclut Van Aert.