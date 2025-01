Thibau Nys a remporté la 10ᵉ manche de la coupe du monde de Cyclo-cross à Benidorm. Wout van Aert termine au pied du podium.

La championne du monde Fem van Empel a retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche à Benidorm. Au terme d’une course disputée sur le circuit très roulant de Benidorm, la coureuse de la Visma | Lease a Bike est venue à bout de Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) au sprint. Marie Schreiber (Team SD Worx – Protime) complète le podium. Brand est toujours leader du classement général, 51 point devant van Empel.

The World Champ is back on top 🔝

Fem van Empel wins again in Benidorm in a thrilling sprint finish vs Lucinda Brand 🔥 pic.twitter.com/fC9Lh44Ctj

— Eurosport (@eurosport) January 19, 2025