Les champions des Pays-Bas Puck Pieterse et Tibor Del Grosso ont remporté le Superprestige de Diegem ce mardi soir.

La sixième manche du Superprestige 2025-2026 avait lieu ce mardi soir à Diegem, en Belgique. Chez les femmes, Puck Pieterse (Alpecin-Fénix) a décroché sa première victoire de la saison. En l’absence de Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions), la championne des Pays-Bas s’est imposée devant Marie Schreiber (SD Worx – Protime) et sa coéquipière Ceylin del Carmen Alvarado. 7ème à Diegem, Anniek van Alphen (Seven Racing) conserve la tête du classement général.

Le classement du Superprestige de Diegem Femmes

Puck Pieterse Marie Schreiber Ceylin del Carmen Alvarado

Tibor Del Grosso 1er

Chez les hommes, on a assité à un match entre Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceeuninck), Thibau Nys (Baloise Glowi Lions) et Joran Wysure (Crelan-Corendon). Dans le huitième tour, alors qu’il avait pris quelques longueurs d’avance après une faute de Del Grosso, Thibau Nys chute dans le sable, gênant Joran Wysure également. Tibor Del Grosso en profite et reprend la tête de la course, qu’il ne quittera plus jusqu’à l’arrivée. Il devance Joran Wysure et Thibau Nys. 5ème sur la ligne, Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) conserve la tête du classement général, deux points devant Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team).

Non ci si annoia nel cross, ad affrontarsi, nella notturna di Diegem, sono: Tibor del Grosso e Thibau Nys. Ad avere la meglio è il neerlandese che se ne va nel finale. Decisiva la caduta di Nys nella sabbia 🚵‍♂️💥#Nys #delGrosso #ciclocross pic.twitter.com/foSjmswivh — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 30, 2025

Le classement du Superprestige de Diegem

Tibor Del Grosso Joran Wysure Thibau Nys

