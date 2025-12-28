Lucinda Brand et Thibau Nys ont dominé la huitième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross à Termonde.

La huitième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross avait lieu ce dimanche à Termonde, en Belgique. Fidèle à elle-même depuis le début de saison, Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) a livré un nouveau récital, enchainant une onzième victoire consécutive. Elle devance Puck Pieterse (Alpecin-Fénix) et la championne de France, Amandine Fouquenet (Arkéa – B&B Hotels Women), qui est montée sur le podium lors des ses trois derniers cross.

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Termonde Femmes

Lucinda Brand Puck Pieterse Amandine Fouquenet

Thibau Nys s’impose au bout du suspense

Chez les hommes, personne n’a été en mesure de faire la différence sur la première heure de course. Thibau Nys (Baloise Glowi Lions) accélère dans les derniers hectomètres et parvient à s’imposer au sprint devant Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck). Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) complète le podium et conforte sa place de leader du classement général. Toujours pas de victoire cette année pour Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), qui prend la sixième place.

Quelle fin de course à Dendermonde ! Plus fort que les autres dans le final, Thibau Nys s’impose devant Tibor Del Grosso ! Wout van Aert ne prend que la 6e place Suivez la saison de cyclo-cross en intégralité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/SOzl1DGYUF — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 28, 2025

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Termonde