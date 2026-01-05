Mathieu van der Poel a remporté la Coupe du monde de cyclo-cross à Zonhoven, sa vingtième victoire consécutive dans la discipline.

La neuvième manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross avait lieu ce dimanche à Zonhoven en Belgique. Chez les femmes, dès le premier tour, les trois favorites Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions), Puck Pieterse (Fenix – Premier Tech) et Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix – Premier Tech) chutent dans le sable au même endroit. Au terme d’une belle bataille, Alvarado met fin à la domination de Lucinda Brand, qui restait sur treize victoires consécutives. Brand prend la deuxième place et reste solide leader du classement général. Puck Pieterse complète le podium. Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) termine au pied du podium.

🚨 PILE-UP This course is so tough as Pieterse, Brand and Alvarado all come down on this first lap! They’re back on their bikes and racing at the front. #CXWorldCup pic.twitter.com/SwgTf2D9iS — UCI Cyclocross (@UCI_CX) January 4, 2026

Le classement de la Coupe du monde de Zonhoven Femmes

Ceylin del Carmen Alvarado Lucinda Brand Puck Pieterse

20/20 pour MVDP

Le suspense a été écourté chez les hommes. Dès la fin du premier tour, Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) s’envole vers la victoire. Malgré deux crevaisons, le champion du monde s’impose conformatblement et enchaine une vingtième victoire consécutive en cyclo-cross. Il devance son coéquipier Tibor Del Grosso et Emiel Verstrynge (Crelan – Corendon). Au terme d’une course difficile avec plusieurs chutes, Thibau Nys (Baloise Glowi Lions) prend la 19ème place et cède la tête du classement général à Mathieu van der Poel.

Sand? What sand? 🏖️ Mathieu van der Poel got straight to work last time out in Zonhoven. pic.twitter.com/vBEhAUEHuW — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) January 4, 2026

Le classement de la Coupe du monde de Zonhoven

Mathieu van der Poel Tibor Del Grosso Emiel Verstrynge

