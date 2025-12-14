Pour son premier cyclo-cross de la saison, Mathieu van der Poel a remporté la 4ᵉ manche de la Coupe du monde à Namur.

La 4ᵉ manche de la Coupe du monde de cyclo-cross avait lieu ce dimanche à Namur en Belgique. Dès le premier tour de course, Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) s’envole vers la victoire. Malgré une crevaison dans le quatrième tour, la Néerlandaise ne tremble pas et enchaine une sixième victoire consécutive. Elle devance Aniek van Alphen (Seven Racing), qui conserve la tête du classement général de la CDM, un petit point devant Lucinda Brand. Amandine Fouquenet (Arkéa-B&B Hotels Women) prend la troisième place et signe son deuxième podium en CDM cette saison après celui de Flamanville.

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Namur Femmes

Lucinda Brand Aniek van Alphen Amandine Fouquenet

Results powered by FirstCycling.com

Retour gagnant pour MVDP

CRASH for MVDP on Lap 4️⃣ The front riders keep applying the pressure, as the UCI CX World Champion 🌈 gets back onto the front group after that mistake. #CXWorldCup pic.twitter.com/IYKxgrlQrA — UCI Cyclocross (@UCI_CX) December 14, 2025

Chez les hommes, malgré un départ en milieu de peloton, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) avait déjà fait son retard sur la tête de course à la fin du premier tour. Dans le quatrième tour, le champion du monde plante sa roue avant et part à la faute mais parvient à revenir sur les leaders rapidement. Malgré quelques petites erreurs techniques, MVDP accélère dans le septième tour, seul Thibau Nys (Baloise Glowi Lions) parvient à garder sa roue. Dans le dernier tour, Nys part à la faute dans un virage et laisse Mathieu van der Poel filer seul en tête. Le champion du monde s’impose pour sa reprise devant Thibau Nys, qui conforte sa place de leader de la CDM. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) complète le podium.

Mathieu van der Poel a bataillé pour son retour en cyclo-cross, mais à la fin c’est lui qui s’impose à Namur en Coupe du monde, devant Thibau Nys et Michael Vanthourenhout ! #lequipeVELO pic.twitter.com/udHxTTQjIU — L’Équipe (@lequipe) December 14, 2025

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Namur

Mathieu van der Poel Thibau Nys Michael Vanyhourenhout

Results powered by FirstCycling.com