Malgré deux crevaisons, Mathieu van der Poel a décroché sa 50ème victoire en Coupe du monde de cyclo-cross à Maasmechelen.

La onzième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross avait lieu ce samedi à Maasmechelen, en Belgique. Sur la course femmes, Puck Pieterse (Fenix – Premier Tech) a décroché sa deuxième victoire de la saison, la première en Coupe du monde. La Néerlandaise a fait la diffèrence dans le quatrième tour de course en distancant Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team). La Française termine à la troisième place après avoir changé de vélo et perdu sa deuxième place au profit de Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix – Premier Tech). Pour la première fois depuis deux ans, Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) ne monte pas sur le podium d’un cross auquel elle participe en ne prennant que la 10ème place

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Maasmechelen Femmes

Puck Pieterse Ceylin del Carmen Alvarado Amandine Fouquenet

Triplé des Alpecin – Premier Tech

Malgré deux crevaisons qui ont relancé le suspense, Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) est tout de même parvenu à s’imposer à Maasmechelen pour décroche sa 50 ème victoire en Coupe du monde. Il devance ses coéquipiers Tibor Del Grosso et Niels Vandeputte pour un triplé Alpecin – Premier Tech. MVDP compte désormais 38 points d’avance au classement général sur Thibau Nys (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) avant la dernière manche ce dimanche à Hoogerheide.

Course très rare pour Mathieu van der Poel, victime de deux crevaisons ! Mais ça n’a pas empêché le Néerlandais de s’imposer à Maasmechelen, pour la 11e manche de la Coupe du monde de la saison. #lequipeVELO #CXWorldCup pic.twitter.com/K5SrHiy0Pd — L’Équipe (@lequipe) January 24, 2026

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Maasmechelen

Mathieu van der Poel Tibor Del Grosso Niels Vandeputte

