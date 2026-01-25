Malgré deux crevaisons, Mathieu van der Poel a décroché sa 50ème victoire en Coupe du monde de cyclo-cross à Maasmechelen.

La onzième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross avait lieu ce samedi à Maasmechelen, en Belgique. Sur la course femmes, Puck Pieterse (Fenix – Premier Tech) a décroché sa deuxième victoire de la saison, la première en Coupe du monde. La Néerlandaise a fait la diffèrence dans le quatrième tour de course en distancant Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team). La Française termine à la troisième place après avoir changé de vélo et perdu sa deuxième place au profit de Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix – Premier Tech). Pour la première fois depuis deux ans, Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) ne monte pas sur le podium d’un cross auquel elle participe en ne prennant que la 10ème place

Crédit : UCI Cx World Cup

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Maasmechelen Femmes
  1. Puck Pieterse
  2. Ceylin del Carmen Alvarado
  3. Amandine Fouquenet

Triplé des Alpecin – Premier Tech

Malgré deux crevaisons qui ont relancé le suspense, Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) est tout de même parvenu à s’imposer à Maasmechelen pour décroche sa 50 ème victoire en Coupe du monde. Il devance ses coéquipiers Tibor Del Grosso et Niels Vandeputte pour un triplé Alpecin – Premier Tech.  MVDP compte désormais 38 points d’avance au classement général sur Thibau Nys (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) avant la dernière manche ce dimanche à Hoogerheide.

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Maasmechelen 
  1. Mathieu van der Poel
  2. Tibor Del Grosso
  3. Niels Vandeputte

Crédit : Uci Cyclo-cross