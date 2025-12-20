Tout en maîtrise, Mathieu van der Poel a remporté la cinquième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross à Anvers. 

La cinquième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross avait lieu ce samedi  20 décembre à Anvers, en Belgique. Chez les femmes, Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fénix) a mené la vie dure à Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions), qui est tout de même parvenue à s’imposer juste devant Alvarado. Anniek van Alphen (Seven Racing) complète le podium et cède sa placer de leader de la Coupe du monde à Lucinda Brand, qui enchaine une septième victoire consécutive et reprend la tête du classement général à Anniek van Alphen.

Le classement de la CDM de cyclo-cross Anvers Femmes
  1. Lucinda Brand
  2. Ceylin Del Carmen Alvarado
  3. Anniek van Alphen

Mathieu van der Poel sans rival

Après un départ rapide, il a fallu deux tours Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) pour distancer tout ses concurrents. Comme la saison dernière, le champion du monde a vite mis fin au suspense à Anvers. Derrière, pour son premier cyclo-cross de la saison et alors qu’il était à la lutte pour la deuxième place, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a crevé dans le cinquième tour, l’éliminant de la course au podium. Laurens Sweeck, qui prend la tête du classement général, et Emiel Verstrynge complètent le podium pour la Crelan-Corendon. Wout van Aert prend la 7ème place.

Le classement de la CDM de cyclo-cross Anvers
  1. Mathieu van der Poel
  2. Laurens Sweeck
  3. Emiel Vestrynge

 