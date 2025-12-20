Tout en maîtrise, Mathieu van der Poel a remporté la cinquième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross à Anvers.

La cinquième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross avait lieu ce samedi 20 décembre à Anvers, en Belgique. Chez les femmes, Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fénix) a mené la vie dure à Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions), qui est tout de même parvenue à s’imposer juste devant Alvarado. Anniek van Alphen (Seven Racing) complète le podium et cède sa placer de leader de la Coupe du monde à Lucinda Brand, qui enchaine une septième victoire consécutive et reprend la tête du classement général à Anniek van Alphen.

Lucinda Brand conquers the sand 🤩 An epic two-up battle with Ceylin Alvarado sees the Dutchwoman continue her impressive form 🙌 pic.twitter.com/sBKooS4QaT — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) December 20, 2025

Le classement de la CDM de cyclo-cross Anvers Femmes

Lucinda Brand Ceylin Del Carmen Alvarado Anniek van Alphen

Mathieu van der Poel sans rival

Après un départ rapide, il a fallu deux tours Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) pour distancer tout ses concurrents. Comme la saison dernière, le champion du monde a vite mis fin au suspense à Anvers. Derrière, pour son premier cyclo-cross de la saison et alors qu’il était à la lutte pour la deuxième place, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a crevé dans le cinquième tour, l’éliminant de la course au podium. Laurens Sweeck, qui prend la tête du classement général, et Emiel Verstrynge complètent le podium pour la Crelan-Corendon. Wout van Aert prend la 7ème place.

Mathieu van der Poel making the sand look like tarmac 😳 pic.twitter.com/zSHCYEH8wL — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) December 20, 2025

Le classement de la CDM de cyclo-cross Anvers