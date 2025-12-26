Profitant d’une erreur de Thibau Nys, Mathieu van der Poel a remporté la Coupe du monde de cyclo-cross de Gavere.

La septième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross avait lieu ce vendredi 26 décembre à Gavere, en Belgique. Chez les femmes, Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) a réalisé un nouveau numéro pour s’imposer et enchainer une dixième victoire conséctuve. Elle devance la championne de France Amadine Fouquenet (Arkéa – B&B Hotels Women), qui déroche son troisième podium en coupe du monde cette saison, et Puck Pieterse (Alpecin-Fénix). À 19 ans, Célia Géry (AS Bike Racing / France Literie) prend la 6ème place. Lucinda Brand conforte sa place de leader avec désormais plus de 50 points d’avance sur Anniek van Alphen (Seven Racing).

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Gavere femmes

Lucinda Brand Amandine Fouquenet Puck Pieterse

Results powered by FirstCycling.com

5/5 pour Mathieu van der Poel

Chahuté par Thibau Nys (Baloise Glowi Lions), qui avait des fourmis dans les jambes, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) n’a pas tremblé pur s’offrir une cinquième victoire en autant de courses cette saison. Le champion du monde a profité d’une erruer de Nys dans le septième tour pour accélérer et faire la diffèrence. Le champion de Belgique prend la 2ème place, devant Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck), qui complète le podium. Laurens Sweeck (Crelan – Corendon) conserve la tête du classement général mais ne possède plus qu’une longueur d’avance sur MVDP.

Just when we thought this might come down to the wire, MVDP takes advantage of a mistake by Nys! The UCI World Champion has opened up a 20sec gap on the Belgian rider in lap 8️⃣ of 9#CXWorldCup pic.twitter.com/Vbzwtbmnrh — UCI Cyclocross (@UCI_CX) December 26, 2025

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Gavere

Mathieu van der Poel Thibau Nys Tibor Del Grosso

Results powered by FirstCycling.com