Toujours sans équipe pour 2026, Amandine Fouquenet (Arkéa – B&B Hotels Women) a remporté le Superprestige d’Heusden-Zolder.

La cinquième manche du Telenet Superprestige avait lieu ce mardi 23 décembre à Heusden-Zolder, en Belgique. Chez les femmes, en l’absence de Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions), la course a longtemps été indécise. À la fin de l’avant-dernier tour, Amandine Fouquenet s’isole seule en tête. La championne de France ne sera plus jamais revue par ses concurrents et s’offre une victoire de prestige, la première de sa carrière en C1. Elle devance Blanka Vas (Team SD Worx – Protime) et Anniek van Alphen (Seven Racing), qui prend la tête du classement général, un point devance Inge van der Hijden (Crelan-Corendon) et Amandine Fouquenet.

🤯 LA VICTOIRE D’AMANDINE FOUQUENET À ZOLDER ! La championne de France remporte le première épreuve Superprestige de sa carrière ! pic.twitter.com/361YB8M87v — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 23, 2025

Le classement du Superprestige d’Heusden-Zolder Femmes