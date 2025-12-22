Lucinda Brand et Mathieu van der Poel ont enchaîné une troisième victoire consécutive en remportant le X²O Badkamers Trofee d’Hofstade.

La quatrième manche du X²O Badkamers Trofee avait lieu ce lundi à Hofstade, en Belgique. Malgré un premier tour avec quelques erreurs, Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) a pris le devants rapidement pour s’imposer une troisième fois en trois jours. Elle devance sa coéquipière Shirin van Anrooij et Manon Bakker (Creland-Corendon). Brand conforte son avance en tête du classement général.

Le classement du X²O Badkamers Trofee de Hofstade Femmes

Lucinda Brand Shirin van Anrooij Manon Bakker

Results powered by FirstCycling.com

Mathieu van der Poel en maîtrise

Après un départ plutôt calme, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) s’est rapidement débérassé de tous ses concurrents, sans donner l’impression de trop forcer. Plus à l’aise techniquement, le champion du monde s’impose, lui aussi, pour la troisième fois en trois jours. Il devance Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), qui termine à 48″, et son coéquipier Niels Vandeputte, 3ème à 1:02″.

👑 Van der Poel encore et toujours ! Injouable, le Néerlandais s’impose pour la quatrième fois de l’hiver. Il devance Wout van Aert et Niels Vandeputte pic.twitter.com/DlC5at6b5O — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 22, 2025

Le classement du X²O Badkamers Trofee de Hofstade