Lucinda Brand et Mathieu van der Poel ont enchaîné une troisième victoire consécutive en remportant le X²O Badkamers Trofee d’Hofstade.
La quatrième manche du X²O Badkamers Trofee avait lieu ce lundi à Hofstade, en Belgique. Malgré un premier tour avec quelques erreurs, Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) a pris le devants rapidement pour s’imposer une troisième fois en trois jours. Elle devance sa coéquipière Shirin van Anrooij et Manon Bakker (Creland-Corendon). Brand conforte son avance en tête du classement général.
Le classement du X²O Badkamers Trofee de Hofstade Femmes
- Lucinda Brand
- Shirin van Anrooij
- Manon Bakker
Results powered by FirstCycling.com
Mathieu van der Poel en maîtrise
Après un départ plutôt calme, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) s’est rapidement débérassé de tous ses concurrents, sans donner l’impression de trop forcer. Plus à l’aise techniquement, le champion du monde s’impose, lui aussi, pour la troisième fois en trois jours. Il devance Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), qui termine à 48″, et son coéquipier Niels Vandeputte, 3ème à 1:02″.
👑 Van der Poel encore et toujours ! Injouable, le Néerlandais s’impose pour la quatrième fois de l’hiver. Il devance Wout van Aert et Niels Vandeputte pic.twitter.com/DlC5at6b5O
— Eurosport France (@Eurosport_FR) December 22, 2025
Le classement du X²O Badkamers Trofee de Hofstade
- Mathieu van der Poel
- Wout van Aert
- Niels Vandeputte