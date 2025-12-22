Dans le sable de Coxyde, Mathieu van der Poel a signé une nouvelle victoire en Coupe du monde de cyclo-cross.

La sixième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross avait lieu ce dimanche à Coxyde, en Belgique. Au lendemain de sa victoire à Anvers, Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) a remis ça, en faisant la différence dès le deuxième tour. Elle conforte sa place de leader de la Coupe du monde et enchaine une huitième victoire consécutive. Elle devance sa coéquipière Shirin van Anrooij et Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fénix). Les Néerlandaises ont une nouvelle fois montré leur supériotité en prenant les huit premières places.

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Coxyde Femmes

Lucinda Brand Shirin van Anrooij Ceylin del Carmen Alvarado

Results powered by FirstCycling.com

3/3 pour Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel a attendu la mi-course avant de se détacher seul en tête à Coxyde. Le champion du monde enchaine une troisième victoire en autant de cyclo-cross disputés cette saison, lui qui est invaincu depuis janvier 2024 dans la discipline. Il devance Laurens Sweeck (Creland-Corendon), qui conforte sa place de leader de la Coupe du monde. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) complète le podium du jour.

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Coxyde

Mathieu van der Poel Laurens Sweeck Niels Vandeputte

Results powered by FirstCycling.com