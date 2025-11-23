Le champion de Belgique Thibau Nys a remporté la première manche de la Coupe du monde de cyclo-cross à Tabor.

La première manche de la Coupe du monde de cyclo-cross 2025-2026 avait lieu ce dimanche à Tabor, en République Tchèque. Chez les femmes, un trio s’est vite extirpé à l’avant de la course avec les deux Crelan – Corendon, Inge van der Hijden / Casasola et l’inévitable Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions). Dans les derniers hectomètres, Brand fait le forcing et vient à bout de Sara Casasola. Inge van der Hijden complète le podium du jour.

Last year’s World Cup winner delivers again 💥 Lucinda Brand takes her 76th career win and triumphs at the Women’s Cyclo-cross World Cup in Tabor 👏 pic.twitter.com/mVKugyJfzN — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 23, 2025

Le classement de la CDM de Cyclo-cross de Tabor Femmes

Lucinda Brand Sara Casasola Inge van der Hijden

Thibau Nys en patron

Quelques minutes plus tard, chez les hommes, le suspense a duré moins longtemps. Dès le deuxième tour, Thiabu Nys (Baloise Glowi Lions) part seul en tête et ne sera plus jamais revu par ses concurrents. Il s’impose devant Laurens Sweeck (Crelan – Corendon) et le très régulier Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team). Victime d’une chute dans le cinquième tour, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) a terminé 17ᵉ alors qu’il se battait pour une place sur le podium.

Le classement de la CDM de Cyclo-cross de Tabor

Thibau Nys Laurens Sweeck Michael Vanthourenhout

